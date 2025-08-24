Bursa'da Trafik Kazası: 40 Yaşındaki Selçuk Akgün Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmeye çalışan 40 yaşındaki Selçuk Akgün, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan Ahmet Ç. idaresindeki 16 ANT 226 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Akgün'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Akgün metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Selçuk Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Akgün'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ahmet Ç. gözaltına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. - BURSA