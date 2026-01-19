Haberler

Bursa'da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı

Bursa'da trafik kazasında can pazarı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu oluşan kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıları kurtarmak için sağlık ve polis ekipleri zamanla yarıştı. Sıcak görüntüler kameraya yansıdı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Kestel Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi ile Ankarayolu Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 16 ADU plakalı otomobil, Kurtuluş Caddesi'nden Ankarayolu Caddesi'ne merkez istikametine katılım yaptığı sırada, Ankarayolu Caddesi üzerinde merkez yönüne seyir halinde olan Muharrem Koyunoğlu yönetimindeki 16 GN plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, kazada 16 GN plakalı araçta yolcu konumunda bulunan Seda Koyunoğlu ile 16 ADU plakalı aracın sürücüsü İbrahim Bulut ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Atar ile Gürsel Bal yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırılırken, Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu