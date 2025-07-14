Bursa'da Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetimler

Bursa'da Trafik Güvenliği İçin Yoğun Denetimler
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapılan denetimlerde 103 servis aracı incelendi, 14 araca ceza kesildi, 6 araç trafikten men edildi. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, 7-11 Haziran 2025 tarihleri arasında halkın can, mal ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla servis taşımacılığına yönelik yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 103 servis aracı incelendi. Denetimler sonucunda;14 servis aracına kural ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, 6 servis aracı ise tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için trafikten men edildi.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, sürücü ve servis işletmecilerini araçların teknik ve belgesel şartlarına uymaları konusunda uyardı. Vatandaşların güvenliği için trafik kurallarına riayetin önemini vurguladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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