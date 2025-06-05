Bursa'da Ters Şeritte Giden Kadın Sürücü Ölümle Dans Etti
Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu'nda ters şeritten ilerleyen kadın sürücünün tehlikeli anları araç içi kamerasına yansıdı. Şans eseri kaza yaşanmadan atlatılan olayda, sürücünün panik anları dikkat çekti.
Bursa'da otobanda ters şeritten ilerleyen kadın sürücü, resmen ölüme meydan okudu. Tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.
Olay, Bursa-İstanbul- İzmir Otoyolu Görükle mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kendini bir anda ters şeritte buldu. Otobanın orta şeridinde tersten ilerleyen kadın sürücünün panik yaşadığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, yaşanan olayda şans eseri kaza olmadı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa