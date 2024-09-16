Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde akşam saatlerinde gerçekleşti. İsmi henüz bilinmeyen genç telefonla konuşmak üzere dışarı çıktı. Konuşması bittikten sonra telefona dalan genç bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakmaya devam etti.

ÇEVDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

O sırada site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Kaza kameraya yansırken, gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Genç mazgalın içinden çıkarıldı ve olayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.