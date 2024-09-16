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Telefona dalan genç kendini mazgalın içinde buldu

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde cep telefonuna dalan bir genç, açık bırakılan mazgala düşerek ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan bir sitenin önünde akşam saatlerinde gerçekleşti. İsmi henüz bilinmeyen genç telefonla konuşmak üzere dışarı çıktı. Konuşması bittikten sonra telefona dalan genç bir yandan yürüyüp, bir yandan da ekrana bakmaya devam etti.

ÇEVDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMINA KOŞTU

O sırada site önünde kapağı açık bırakılan mazgala düştü. Ne olduğunu anlamayan genç bir anlık refleks ile kendini yukarı çekti. Kaza kameraya yansırken, gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Genç mazgalın içinden çıkarıldı ve olayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (2)

Ahmet AKGÜL:

İşte Dünyanın durumunu özetleyen kare.

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yanıtYanıtla
Halit:

iyiki çenesini kırmamış

0
0
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