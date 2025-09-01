Bursa'da Tekel Büfesi Sahibi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel büfesinde işletme sahibini tabancayla yaralama olayına karışan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekel büfesinde meydana geldi. 16 BCV 775 plakalı otomobil ile iş yerinin önüne gelen Serkan A. (34) iş yerinde bulunan işletme sahibi Uğur T.'ye (35) ateş etti. Mermilerden 2'si Uğur T.'nin 2 bacağına isabet etti. Saldırgan ise geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Uğur T., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serkan A. (34) ve aracı kullanan G.T.'yi (23) yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Serkan A. mahkemece tutuklanırken, G.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA