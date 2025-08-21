Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı

Bursa'da Tekel Bayisine Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl’de bir tekel bayiine düzenlenen silahlı saldırıda, saldırganlar aracından defalarca ateş açtı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiine araçtan silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, saat 04.00 sıralarında İnegöl'ün Osmaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. Henüz kimliği veya kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, plakası belirlenemeyen araçla işyerinin önüne geldiler. Araçtaki şahıslardan biri tekel bayiine defalarca ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler işyerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, işyerinde detaylı inceleme yaparken diğer ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi

Memur zammı için hükümete rakam önerdi: Gelin bunu yapın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Götürdüğü usta tarafından perte çıkartılan 15 milyonluk aracın sahibi konuştu

Usta tarafından perte çıkartılan Ferrari'nin sahibi konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.