Bursa'da Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: İşletme Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana gelen silahlı kavgada işletme sahibi tabancayla bacağından yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde faaliyet gösteren bir tekel bayiinde meydana geldi. 16 BCV 775 plakalı otomobil ile işyerinin önüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, iş yerinde bulunan işletme sahibi Uğur T.(35)'ye ateş etti. Mermilerden ikisi Uğur T.'nin sağ bacağına isabet etti. Şüpheli geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor. - BURSA