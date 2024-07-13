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Bursa'da tehlikeli palet taşımacılığı kamerada

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Bursa'da tehlikeli taşımacılık başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde kamyonet araca yükledikleri paletler ile tehlikeli şekilde seyretti. Yolda seyreden bazı sürücüler tehlikeli şekilde seyreden kamyonet sürücüsünün uyardı. Bir süre daha bu şekilde giden sürücü, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Bursa'da tehlikeli palet taşımacılığı kamerada

BURSA - Bursa'da tehlikeli taşımacılık başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde kamyonet araca yükledikleri paletler ile tehlikeli şekilde seyretti. Yolda seyreden bazı sürücüler tehlikeli şekilde seyreden kamyonet sürücüsünün uyardı. Bir süre daha bu şekilde giden sürücü, ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Başköy Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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