Bursa'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 352 Gözaltı, 327 Tutuklama

Bursa'da Tarihi Uyuşturucu Operasyonu: 352 Gözaltı, 327 Tutuklama
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Bursa'da gerçekleştirilen, Marmara bölgesinin en büyük narkotik operasyonunda 2 bin 600 polis ile 352 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 327 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 Temmuz sabah saatlerinde düğmeye basıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyona 2 bin 600 personel katıldı. Cumhuriyet tarihinin Marmara bölgesindeki en büyük narkotik operasyonunda 352 şüpheli gözaltına alındı, 327'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan planlamayla düğmeye bastı. 10 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyona; 70 Özel Harekat polisi, 300 Çevik Kuvvet personeli, 450 polis ekibi, 22 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ve 4 insansız hava aracı (İHA) olmak üzere toplam 2 bin 600 personel katıldı.

Marmara Bölgesi'nde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçen baskınlarda 352 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 327'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonu Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise merkezden anbean takip ederken, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, "Kan emicilere geçit vermeyeceğiz" diye nitelendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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