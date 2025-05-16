Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tarihi eser kaçıran 3 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyonda 222 sikke ve 41 tarihi obje ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tarihi eser kaçıran 3 şüpheli yakalandı. Şahısların araçlarında 222 sikke ve 41 adet tarihi obje ele geçirildi. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, Otoyol Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 77 plakalı araçta arama yapıldı. Orhangazi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen aramada, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 222 adet sikke ve 41 adet farklı boyutlarda obje ele geçirildi.

Araçta bulunan U.S., M.E.K. ve M.İ.K. isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemlerin ardından şüphelilerden U.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.E.K. ve M.İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma yetkilileri, kültürel mirasın korunması adına denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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