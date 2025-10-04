Haberler

Bursa'da Sürücünün Tehlikeli Makasları Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bursa'da Sürücünün Tehlikeli Makasları Sosyal Medyada Tepki Çekti
Güncelleme:
Bursa'da trafiği hiçe sayarak makas atan bir sürücünün tehlikeli anlarını arkadaşı cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

Bursa'da bir sürücü, yoğun trafikte makas atarak ilerledi. Tehlikeli anları ise arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi İzmir Yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü, trafiği hiçe sayarak ardı ardına makas attı. O anları arkadaşı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kendi canını ve diğer sürücülerin hayatını riske atan sürücü, görüntüleri sosyal medya hesabında da paylaştı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki çekti. Görüntülerde, sürücünün hızla şerit değiştirdiği, diğer araçların arasından tehlikeli manevralarla geçtiği ve arkada oturan kişinin bu anları kaydettiği görülüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
