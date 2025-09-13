Haberler

Bursa'da Sürücünün Ayı İle Karşılaşması Kameraya Yansıdı

Bursa'da Sürücünün Ayı İle Karşılaşması Kameraya Yansıdı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde dağ yolunda ilerleyen bir sürücü, araçla karşılaştığı ayının panikleyerek ormanlık alana kaçışını cep telefonu ile kaydetti. Yetkililer, vahşi hayvanlarla karşılaşma durumlarında dikkatli olunmasını tavsiye etti.

Yetkililer, dağ yollarında ve ormanlık alanlarda karşılaşılabilecek vahşi hayvanlara karşı dikkatli olunmasını tavsiye etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
