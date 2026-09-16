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Bursa’da suç örgütlerini öven paylaşımlara operasyon: 14 şüpheli yakalandı

Bursa’da suç örgütlerini öven paylaşımlara operasyon: 14 şüpheli yakalandı
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Bursa polisi; suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bursa polisi; suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ederken 5 kişinin de arandığı belirtildi. Şahısların sosyal medya hesaplarında, "Bursa için mekan yağmalama, molotoflama, adam yaralama yapılır. Sağlam kişiler yazsın" "Bursa için tetik işi lazım. 2 kişiyiz" ifadeleri dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini öven ve örgütsel faaliyetleri özendirici paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda, suç örgütlerine katılım çağrısı yaptıkları, bu yapılar içerisinde yer almak isteyen kişilere yönelik yönlendirmelerde bulundukları ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine aracılık ettikleri değerlendirilen şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, Bursa genelinde suç teşkil ettiği belirlenen sosyal medya paylaşımlarında bulundukları belirlenen 19 şüpheliye yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda ve farklı ebatlarda fişek ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 10'u adli makamlara sevk edildi. Diğer 4 şahsın işlemleri devam ederken 5 kişinin de arandığı belirtildi.

Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılımı teşvik eden ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunan kişilere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Bursa sokaklarının huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

"Sokaklar Güvende" mesajıyla kamuoyuna duyurulan operasyon, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmaların sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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