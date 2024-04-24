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Bursa'da sopalı ve bıçaklı kavga: Baba oğul yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yeniceköy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada baba oğul yaralandı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sopalı ve bıçaklı kavgada baba oğul yaralandı. Amatör kameraya yansıyan kavganın ardından saldırgan araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece saat 23.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, sopalı bıçaklı kavgada Efe Ö. (18) elindeki bıçakla Mahmut A.'yı (47) karnından, oğlu İsmail A.'yı bacağından yaralayıp kaçtı. Saldırganlar araçla kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan baba ve oğlu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeniceköy Mahallesi İnegöl Bursa Kavga Baba Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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