Bursa'da Sopalı ve Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, 1 Tutuklama

4 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişi tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı, bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralanmasına neden olan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Olay Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesinde iki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Soner Akanve ağabeyi İlker A.(32), karşıdaki Taha A.(18), Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.ile Salih A.arasında kavga çıktı. Kavgada Soner A. Elindeki bıçakla Taha A.'yı bıçakla yaraladı. Sabahattin A.(49), Oğuzhan A.ile Salih A.ise darp sonucu yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yaralanan 4 kişi Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuklandı

Kavgaya karışan Soner Akanve ağabeyi İlker A.(32), sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şahıslardan Soner A. Adam yaralama suçundan mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlker A. İse savcılıktan serbest kaldı.