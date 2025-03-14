Bursa'da yolda yürürken bıçaklandı! Şüpheli olay yerinden kaçtı

Bursa'da sokakta yürürken kimliği belirsiz bir şahıs tarafından sırtından bıçaklanan bir kişi yaralanırken; şüpheli olay yerinden kaçtı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde sokakta yürüyen T.A. kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

T.A. kanlar içinde yerde kalırken şüpheli ise olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.