Bursa'da Şişe Attığı Çocuk Yaralandı
İnegöl ilçesinde bir apartmanda oturan Metin Ş., yüksek ses nedeniyle sokakta oyun oynayan çocuklara su dolu şişeler attı. Bir şişe 14 yaşındaki İlker I.'nın başına isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana olayda apartmandaki bir şahıs, yüksek ses çıkardıklarını iddia ettikleri sokaktaki çocuğu, attıkları şişeyle yaraladılar.
Olay Turgutalp mahallesi Büyükdere sokakta meydana geldi. Apartmanda ikamet eden Metin Ş.(55), yüksek ses çıkardıkları iddia ettikleri sokakta oyun oynayan çocukların üzerine su dolu şişeler attılar. Dolu şişenin biri İlker I.(14)'nın başına isabet etti. Başından yaralanan çocuk Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit edip gözaltına aldılar. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa