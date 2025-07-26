Bursa'da Şişe Attığı Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana olayda apartmandaki bir şahıs, yüksek ses çıkardıklarını iddia ettikleri sokaktaki çocuğu, attıkları şişeyle yaraladılar.

Olay Turgutalp mahallesi Büyükdere sokakta meydana geldi. Apartmanda ikamet eden Metin Ş.(55), yüksek ses çıkardıkları iddia ettikleri sokakta oyun oynayan çocukların üzerine su dolu şişeler attılar. Dolu şişenin biri İlker I.(14)'nın başına isabet etti. Başından yaralanan çocuk Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit edip gözaltına aldılar. - BURSA