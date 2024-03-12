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Bursa'da Şimşek Operasyonu: 60 Gözaltı, 41 Tutuklu, 2 Ev Hapsi, 17 Adli Kontrol

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Bursa'da gerçekleştirilen Şimşek operasyonunda torbacılar çatılardan kaçarken gardıroplarda yakalandı. Operasyonda 60 kişi gözaltına alındı, 41'i tutuklandı, 2 kişi ev hapsi aldı, 17 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Torbacılar çatıdan kaçtı... Gardıropta yakalandı...

Bursa'da nefes kesen "Şimşek" operasyonu: 60 gözaltı, 41 tutuklu, 2 ev hapsi, 17 adli kontrol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu Bursa'daki Şimşek operasyonundan nefes kesen görüntüler

Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu: " Bursa'yı kan emici vampirlerden temizleyeceğimize ant içtik, yemin ettik"

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu ve Bursa merkezli yapılan narkotik operasyonu nefesleri kesti. Evlerin çatılarından kaçmaya çalışan torbacılar operasyona dahil olan İHA'lar tarafından tespit edilirken, kan emici vampirler olarak nitelendirilen zehir tacirleri saklandıkları evlerin gardıroplarından çıktı. Operasyonda gözaltına alınan 60 şüphelinin 41'i tutuklandı. 2 kişi ev hapsi ile cezalandırılırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Bursa'da, "söz bitti hareket başladı", Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu son zamanların belki de en kapsamlı narkotik operasyonu, eş zamanlı "Şimşek" baskınlarının startını böyle verdi. Bursa'yı dünyanın en güvenilir şehirleri arasına sokmak için yemin ettiklerini belirten Zaimoğlu, operasyona katılan polisleri İl Emniyet Müdürlüğü önünden alınlarından öperek uğurladı. İçişleri Bakanlığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde bulunan ve daha önceden teknik takibi yapılan bölgelere, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve İlçe Polis Merkezlerinden toplam 100 ekip, 8 dedektör köpek, 2 İHA, toplam bin polisin katılımıyla eş zamanlı baskınlar yapıldı. Alaca karanlıkta evlerin kapıları koçbaşları ile kırılıp içeriye önce çelik yelekli ve üzerlerinde ağır silahlar taşıyan Özel Harekat polisleri girdi. Zehir tacirleri etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Kimisi evlerin çatılarından kaçmak istedi ancak operasyonu havadan takip eden 2 İHA tarafından yerleri anında tespit edilip koordinatları bildirilince kıskıvrak yakalandı. İl Emniyet Müdürü Akın Zaimoğlu'nun kan emici vampirler olarak nitelendirdiği zehir tacirlerinin kimisi ise evlerin yatak odalarında saklandıkları gardıropların içerisinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 60 şüpheli Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 981 gram metamfetamin, 2 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 23 gram esrar, 3 gram kokain, 3 adet yeşil reçete hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 6 adet tabanca, 547 adet fişek, 4 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 60 şüpheli şahıstan 41'i tutuklandı. 2'si ev hapsi alırken 17 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan şahısların uyuşturucudan elde ettikleri gelirle temin ettikleri ev, araba, yazlık ve banka hesaplarındaki paralar da olmak üzere mal varlıklarına da el konuldu.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği tutuklanan torbacıların uyuşturucu temin ettiği 133 içici şahsa da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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