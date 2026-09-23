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Bursa'da silahlı saldırıda Erkan E.'nin eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı

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Bursa'da silahlı saldırıda Erkan E.'nin eniştesi ve eniştesinin kardeşi tutuklandı
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Bursa'da eşiyle yürürken husumetli kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan Erkan E., elinden ve bacağından vurularak yaralandı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan eniştesi Erkan Y. ile eniştesinin kardeşi Serkan Y. tutuklandı, diğer şüpheliler aranıyor.

Bursa'da eşiyle birlikte yolda yürüdüğü sırada husumetli olduğu kişilerin silahlı ve sopalı saldırısına uğrayan 46 yaşındaki Erkan E., elinden ve bacağının iki farklı bölgesinden vurularak yaralandı. Yanındaki eşi Duygu E. ise saldırı sırasında darbedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan yaralının eniştesi ile eniştesinin kardeşi tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

Olay, 17 Ağustos günü merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi Uluabatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan E. (46), eşi Duygu E. (44) ile birlikte yolda yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunduğu belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler, Erkan E. ve eşine saldırırken olay sırasında silah da kullanıldı. Tabancadan çıkan kurşunlarla elinden, sağ bacağından ve sol kasık bölgesinden yaralanan Erkan E. yere yığıldı.

Yaralı halde yerdeyken saldırmaya devam ettiler

Silahlı saldırı sonucu yere düşen Erkan E.'nin, şüpheliler tarafından darbedilmeye devam edildiği öğrenildi. Saldırganların yerde bulunan yaralı adama tekme ve sopalarla saldırdığı iddia edilirken, olay sırasında eşi Duygu E. de darp sonucu yaralandı. Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erkan E. ve Duygu E., ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anları güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Erkan E. ile eşinin yolda yürüdüğü sırada bir grubun önlerini kestiği ve taraflar arasında tartışma yaşandığı görülüyor. Kamera kayıtlarında saldırının başlamasının ardından Erkan E.'nin silahla vurularak yere düştüğü, buna rağmen şüphelilerin yerde bulunan yaralı adama yönelik saldırılarını sürdürdüğü anlar da yer alıyor. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini soruşturma kapsamında incelemeye aldı.

Yaralının verdiği bilgiler soruşturmanın seyrini değiştirdi

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, yaralı Erkan E.'nin ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda Erkan Y. (52) ile Serkan Y. (48) gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle taraflar arasındaki husumetin ailevi meselelerden kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan Erkan Y.'nin, yaralı Erkan E.'nin eniştesi, Serkan Y.'nin ise eniştesinin kardeşi olduğu belirlendi.

Enişte ve kardeşi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Y. ve Serkan Y., adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ile elde edilen diğer delillerin soruşturma dosyasına dahil edildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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