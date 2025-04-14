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Bursa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerini hedef alan şapkalı saldırgan, güvenlik kameralarına yakalanarak bir gün içinde yakalandı. Saldırı sonrası maddi hasar oluşurken, yaralanma olmaması sevindirdi.

Etrafı kolaçan edip iş yerine kurşun yağdırmıştı, yakalandı

BURSA - Bursa'da bir iş yerini hedef alan silahlı saldırgan, etrafı kolaçan edip kıraathaneye kurşun yağdırdı. Şapkalı saldırganın o anları kameraya anbean yansırken, harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, o şüpheliyi bir günde yakaladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kıraathaneyi açmak için gelen iş yeri sahibi, camlarda gördüğü kurşun izleri üzerine 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, izlediği güvenlik kameralarında şapkalı bir kişinin iş yerini hedef alıp ateş açtığını gördü. İş yerinde maddi hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kamera görüntüleri izlendi. Ekipler adım adım takip ettiği şüphelinin S.D.olduğunu tespit edip, Kestel ilçesinde olduğunu öğrenilen saldırganı kısa sürede yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen saldırgan alacağı olduğunu iddia etti. S.D. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
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