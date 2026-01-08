Haberler

Bursa'da lodos dehşeti: Plazanın tavanı çöktü, facia kıl payı atlatıldı

Bursa'da lodos dehşeti: Plazanın tavanı çöktü, facia kıl payı atlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde şiddetli lodos nedeniyle bir plazanın asma tavanı çöktü. Olay sırasında içeride bulunan vatandaşlar büyük bir panik yaşarken, can kaybı olmadan maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bir plazanın tavanı çöktü. Olayda büyük panik yaşanırken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu üzerinde bulunan bir plazanın şiddetli rüzgarın etkisiyle iç kısmında bulunan asma tavan büyük bir gürültüyle çöktü. O sırada içeride bulunan vatandaşlar saniyelerle kurtulurken, yaşanan panik anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların tavanın çökmesiyle birlikte hızla kaçtığı ve kıl payı kurtulduğu görüldü.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, plazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binada güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Yetkililer, şiddetli lodos nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı