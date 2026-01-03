Haberler

Bursa'da çatı ve prefabrik evler böyle uçtu, ağaçlar kırıldı

Bursa'da çatı ve prefabrik evler böyle uçtu, ağaçlar kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, çatıların uçmasına, ağaçların devrilmesine ve otobüs duraklarının yıkılmasına neden oldu. Fırtınanın hızı 75 kilometreye kadar ulaştı. Yetkililer vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını istedi.

Bursa'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, sabit haldeki prefabrik evleri harekete geçirip durakları devirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Valilik fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağını açıkladı. Fırtına sebebiyle merkez Osmangzi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir işyerinden çatı parçaları yola savruldu o anlar kameraya yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bir ağaç kökünden söküldü.

Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda da bir konteyner seyir haline geçti. Fırtına sebebiyle otobüs durağı devrildi.

Olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, yetkililer mecbur kalmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama! ABD basını: Saldırı emrini Trump verdi

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü
HÜDA PAR'dan ortalığı karıştıracak 'zina' çıkışı

Meclis'teki partiden, ortalığı karıştıracak "zina" çıkışı
Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi

Bu görüntüler, Rusya'da değil Türkiye'de çekildi
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan

Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri Napoli'nin yıldızının peşinde

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Türk Kulüpleri o ismin peşinde
Galatasaray'ın 'Güle güle' dediği! Yusuf Demir'den bomba talep

Galatasaray'ın "Güle güle" dediği! Yusuf Demir'den bomba talep