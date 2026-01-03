Bursa'da çatı ve prefabrik evler böyle uçtu, ağaçlar kırıldı

Bursa'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi, sabit haldeki prefabrik evleri harekete geçirip durakları devirdi.

Sabah saatlerinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Valilik fırtınanın hızının 75 kilometreye kadar ulaşacağını açıkladı. Fırtına sebebiyle merkez Osmangzi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bir işyerinden çatı parçaları yola savruldu o anlar kameraya yansıdı. Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde bir ağaç kökünden söküldü.

Nilüfer ilçesi Orhaneli yolunda da bir konteyner seyir haline geçti. Fırtına sebebiyle otobüs durağı devrildi.

Olaylarda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, yetkililer mecbur kalmadıkça vatandaşların sokağa çıkmamasını istedi. - BURSA