Bursa'da Seyir Halindeki Sürücü Kalp Krizi Geçirdi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde sürücü, seyir halindeyken kalp krizi geçirerek otomobilini kenara park etti. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesi Engin Adıyaman Caddesi'nde seyir halindeki otomobil sürücü, bir anda fenalaştı. Zorlukla otomobilini kenarı park eden sürücünün yanındaki arkadaşı, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa