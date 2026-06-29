Haberler

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi kameraya yansırken, olayda yaralanan olmadı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taner K. idaresindeki 80 GS 994 plakalı otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, araçtan inerek 112'ye bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda yaralanma olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer zirve gitti, Hürmüz zirvesi geldi! ABD ve İran, Katar'da masaya oturacak

En önemli madde rafa kalktı! Bir kez daha masaya oturuyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelileri korkutan an: Antrenmanı tamamlayamadı

Fenerbahçelileri korkutan an: Yıldız isim antrenmanı tamamlayamadı
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız

"Ciddiye alıyoruz, Erdoğan'ı Amerikalı dostlarımıza söyleyeceğiz"
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

Ahırda hayvanlarla ilgilenirken korkunç şekilde can verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

Oğlunun yaptığını duyunca cinnet geçirdi! Kemerli dayak kamerada
Ugandalı general 'Özgür basına inanmıyorum' deyip, ülkenin en büyük iki medya kuruluşunu kapattı

Ugandalı general bu kez bambaşka bir şeye kafayı taktı
Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım

Parayı bıraktığı yeri söyledi! Ne genel merkez ne de başka bir yer
Van Barosu, Rojin Kabaiş dosyasından çekildi

Van Barosu 2 yıldır takip ettiği Rojin Kabaiş dosyasından çekildi