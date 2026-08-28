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İznik'te Kamyonet Seyir Halindeyken Alev Aldı

İznik'te Kamyonet Seyir Halindeyken Alev Aldı
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Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü kendini dışarı atarken, kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, araçta maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki kamyonet, seyir halinde bir anda alev aldı. Sürücü kendisini araçtan kurtarırken, kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti sardı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 10.45 sıralarında İznik-Yenişehir Devlet Karayolu'nun Derbent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet B. (38) idaresindeki 34 KRB 304 plakalı kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kamyonetten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyonetin büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kamyonette maddi hasar meydana gelirken, yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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