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Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan otomobil, sürücünün durumunu fark etmesiyle yol kenarına park edildi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ömer K.yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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