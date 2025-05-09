Bursa'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev alev yandı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Ömer K.yönetimindeki 16 KLT 27 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.