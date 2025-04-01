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Bursa'da Servis Aracı Kazası: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

Bursa'da Servis Aracı Kazası: 1 Bebek Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı
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Bursa-Yalova Yolu'nda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje uçtu. Kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje girdi. Aynı aileden 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu. Yan yatan araca çevredekiler yardıma koşarken 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i bebek 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğsem Akşa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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