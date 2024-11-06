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Bursa'da Scooter Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu

Bursa'da Scooter Sürücüsünün Tehlikeli Yolculuğu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir scooter sürücüsünün tehlikeli seyri amatör kamera tarafından kaydedildi. Dikkatsiz şerit değişikliği yapan sürücü, ölümle dans ederken neyse ki kaza yapmadı.

Bursa'da bir scooter sürücüsünün tehlikeli yolculuğu saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi Gaziakdemir mevkiinde en sol şeritte tehlikeli seyreden scooter sürücüsü, adeta ölümle dans etti. Dikkatsiz şerit değişikliği yapan sürücü, saniye saniye amatör kameraya yansırken, neyse ki korkulan olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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