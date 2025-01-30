Bursa'da Sahipsiz Köpekler Bir Kediyi Parçaladı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sahipsiz köpeklerin bir kediyi parçalamaları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, gece saatlerinde sokak aralarında gerçekleşti.
Bursa'da gece saatlerinde sahipsiz köpeklerin bir kediyi parçaladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde sokak aralarında ilerleyen sahipsiz köpekler, gördükleri bir kediyi kovalamaya başladı. Yakaladıkları kediyi parçalayan köpeklerin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa