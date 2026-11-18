Bursa'da saatte 64 kilometreye ulaşan lodos çatıdaki iki işçiye zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da saatteki hızı 64 kilometreye ulaşan lodos, 3 katlı binanın çatısında tamir yapan iki işçiye zor anlar yaşattı. İşçilerin rüzgarla mücadelesi ve birinin savrulmamak için çatıya oturduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; lodosun 20 Kasım akşamına kadar sürmesi bekleniyor.
Bursa'da saatteki hızı 64 kilometreye ulaşan lodos, çatıda çalışan iki işçiye zor anlar yaşattı. 3 katlı binanın çatısını tamir ettikleri sırada şiddetli rüzgara yakalanan işçilerin yaşadığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çatıda bulunan trapez sacları kaldıran iki işçinin rüzgarın şiddetiyle mücadele ettiği görüldü. Lodosun etkisini artırdığı anlarda işçilerden birinin savrulmamak için çatının üzerine oturarak beklediği anlar dikkat çekti.
Meteoroloji verilerine göre, Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodosun 20 Kasım akşamına kadar sürmesi bekleniyor. Kentte aralıklarla yağmur geçişleri beklenirken, rüzgarın hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.