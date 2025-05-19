Bursa'da Patenli Gençlerin Motosikletle Tehlikeli Yolculuğu Kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafikte bir motosikletin arkasına tutunan patenli gençler, dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Yoğun trafikte bu tehlikeli yolculuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli gençler tehlikeye davetiye çıkardı.
İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde 3 patenli genç, hareket halindeki bir motosikletin arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yoğun araç trafiğinin olduğu yolda gençlerin bu sorumsuz davranışı, hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye attı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler büyük tepki topladı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa