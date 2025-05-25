Bursa'da Park Halindeki Motosiklet Yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki bir motosiklet alev alev yanarak kül oldu. Yangına müdahale edildi, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa'da motosiklet alev alev yandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde park halindeki motosiklet alev alev yandı.
Olay, Bursa'nın Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin park ettiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosiklet, kısa sürede alev alev yanarak küle döndü.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HURŞİT TOPAL - 3.Sayfa