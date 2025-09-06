Bursa'da Park Halindeki Kamyonlar Alev Alev Yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki 3 kamyon ve 1 tır alev alev yandı, ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Küçükbalıklı Mahallesi 2. Ordulu Sokak'ta dün gece meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen bir sebeple park halindeki bir evden eve taşımacılıkta kullanılan kamyonun dorse kısmında yangın çıktı. Alev topuna dönen kamyondan sıçrayan kıvılcımlar sebebiyle aynı yerde park halinde bulunan 2 kamyon ile bir tır daha alev aldı.

Savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın esnasında zaman zaman patlamalar da yaşandı

Yangın sonucunda üç kamyon ile bir tır kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının sebebine dair başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BURSA