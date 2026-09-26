Bursa'da otopark yetersizliği bazı tarihi noktaları tur programından çıkarıyor

Bursa'nın tarihi ve doğal zenginlikleri turizm açısından önemli bir potansiyel sunarken, kentte tur otobüsleri için indirme-bindirme alanları, otopark, temiz ve erişilebilir tuvaletler ile sosyal tesislerde yaşanan sorunlar, turistlerin kentteki deneyimini ve tur programlarını olumsuz etkiliyor. Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Esra Öztürk, ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının kentin turizm algısı açısından belirleyici olduğunu vurguladı. Öztürk'e göre, Muradiye ve külliyeler turistlerin programında mutlaka olmalı. Tophane'de korna sesleri turistleri ürkütüyor. Temiz ve erişebilir tuvalet ile tur otobüslerinin otoparkları önemli konular arasında yer alıyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen 5'inci Bursa Turizm Zirvesi'nde konuşan Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Esra Öztürk, turist rehberlerinin bir kenti tarihi yapılarıyla, ekonomisiyle, coğrafyasıyla, doğasıyla, gastronomisiyle ve yaşam biçimiyle bir bütün olarak anlattığını söyledi. Öztürk, ziyaretçilerin bir şehirde kaliteli altyapı ve güvenli bir yaşam ortamı aradığını belirterek, kent ile turizmin birbirini besleyen iki yapı olduğunu ifade etti. Öztürk, "Kent turizmi büyütüyor, turizm de kenti büyütüyor. Bu nedenle altyapıyı tarihi ve kültürel değerlerden ayrı düşünemeyiz." dedi.

Tur otobüsleri tarihi alanlara ulaşmakta zorlanıyor

Sahada yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin tur otobüsleri için güvenli indirme-bindirme ve otopark alanlarının yetersizliği olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle bazı tarihi noktaların acenta programlarından çıkarılabildiğini söyledi. Öztürk, "Program bize geldiğinde bazen bir noktayı görüyor ve 'Buraya 45 kişilik araçla giremeyiz, programdan çıkaralım' demek zorunda kalıyoruz. Rehber için ziyaretçinin can güvenliği her şeyden önemli. Yolcuyu güvenli biçimde indirip şoförü de strese sokmadan aracı otoparka alabilmek zorundayız." diye konuştu.

Tophane'de ilk izlenim korna sesi olmamalı

Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin bulunduğu Tophane bölgesini örnek gösteren Öztürk, ziyaretçinin Osmanlı'nın kuruluş coğrafyasını görmenin heyecanıyla bölgeye geldiğini ancak tur otobüsünün duracağı yer konusundaki sıkıntıların bu deneyimi olumsuz etkileyebildiğini söyledi. Öztürk, otobüsün kısa süreli duruşu sırasında oluşan trafik baskısı ve korna seslerinin ziyaretçinin ilk izlenimini etkilediğini belirterek, tarihi alanlarda güvenli ve düzenli indirme-bindirme noktalarının hızla oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Muradiye ve külliyeler programlardan çıkmamalı

Muradiye Külliyesi, Hüdavendigar Külliyesi ve Yıldırım Beyazıt Külliyesi gibi değerli noktaların ulaşım ve otopark koşulları nedeniyle tur programlarında istenen ölçüde yer alamadığını belirten Öztürk, bu durumun Bursa'nın UNESCO mirasının bütüncül biçimde anlatılmasını zorlaştırdığını söyledi. Öztürk, Bursa'daki erken Osmanlı mirasının farklı noktalarının aynı hikayenin parçaları olduğunu belirterek, ziyaretçinin bu alanların tamamına güvenli ve rahat biçimde ulaşabilmesini sağlayacak bir altyapı zincirine ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

"Temiz ve erişilebilir tuvalet temel altyapıdır"

Turizm altyapısında çoğu zaman gözden kaçan en temel ihtiyaçlardan birinin temiz ve erişilebilir tuvaletler olduğunu belirten Öztürk, rehberlerin özellikle kalabalık gruplarda programı bu ihtiyaca göre şekillendirmek zorunda kaldığını söyledi. Yabancı ziyaretçilerden Bursa'nın temizliği konusunda sık sık olumlu geri bildirim aldıklarını belirten Öztürk, kent temizliğinin de turizm altyapısının önemli bir parçası olduğunu söyledi. Öztürk, Bursa'nın yeşili, mavisi, Uludağ'ı, tarihi mirası ve gastronomisiyle çok güçlü bir şehir olduğunu belirterek, "Binaları inşa edebiliriz ama en önemlisi şehre ruh üflemek. Bu zirvede bütün paydaşların Bursa'ya o ruhu kazandırmak için güçlü bir irade ortaya koyduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı