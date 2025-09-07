Bursa'da Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Gencin yardımına vatandaşlar koştu.

Kaza 23.30 sıralarında Burhaniye mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi ile Şehit Erhan Yılmaz sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Kemalettin Samipaşa caddesinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmet E.(23) yönetimindeki elektrikli bisiklet, karşı yönden gelip Şehit Erhan Yılmaz sokağa dönüş yapan sürücü Zatin B.(47) yönetimindeki 16 LFE 74 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA