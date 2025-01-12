Üye Girişi
Haberler
Karayolları Genel Müdürlüğü açıkladı! Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine zam! İşte zamlı fiyatlar
DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan açıklama: Sürece katkı sunmaya hazırız

DEM Parti'nin ziyaret ettiği Figen Yüksekdağ'dan ilk açıklama
Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'istisnai' adaylık sinyali

Tarih de verdi! Mehmet Uçum'dan 'istisnai' adaylık sinyali
Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Danimarka'dan Trump'a gözünü diktiği Grönland için yeşil ışık

Bursa'da Otomobil ve Tırın Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bursa'da Otomobil ve Tırın Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mandalina yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesi İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında mandalina yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ve jandarma ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrasında çıkarılabildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu Keramet altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den yüklediği mandalinaları Sakarya'ya götürmek üzere yola çıkan İslam Karagöz idaresindeki 54 KZ 758 plakalı tır, Orhangazi-İznik Karayolu Keramet altı mevkiinde İznik istikametinden Orhangazi istikametine doğru gitmekte olan Süleyman Candar idaresindeki 16 CFL 06 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile tır savrularak yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Otomobil ise hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Süleyman Candar ile birlikte Önder Gündoğan ve Doğan Yakıcı ağır, tır sürücüsü İslam Karagöz ise hafif yaralandı. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü kurtarılamadı

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Orhangazi-İznik Karayolu kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ÖZTÜRK - 3.Sayfa
img

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
img

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi

Her mutfağa giriyor! Hastalık belirlendi, tonlarcası imha edildi
Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'den maç biter bitmez flaş Galatasaray açıklaması
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Edin Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Ocak Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list 13 Ocak 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ocak Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Ocak Pazartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangisi Erzurum'dadır? Zeugma Antik Kenti Erzurum'da mı, Nemrut Dağı Erzurum'da mı, Tortum Şelalesi Erzurum'da mı, Damlataş Mağarası Erzurum'da mı? Tekirdağ okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Tekirdağ Valiliği)? ŞİFRESİZ Real Madrid Barcelona CANLI İZLEME linki var mı? Real Madrid Barcelona GOLLER - ÖZET izle Tivibu GO! Güney Kore'de yasal olarak sadece kimler masör ya da masöz olabilir? Real Madrid - Barcelona maçı nerede, hangi ülkede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.