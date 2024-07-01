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Bursa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü hayatını kaybetti. Kazada araç hurdaya döndü.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonrası 31 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken araç hurdaya döndü.

Kaza, Kestel ilçesi Narlıdere Mahallesi Bursa Çevre Yolu Doğu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Kök (31) idaresindeki 34 KOE 030 plakalı otomobil sürücüsü, otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarken sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kök'ün cansız bedenini otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine telsim etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kök'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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