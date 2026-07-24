Sıkıştırma İddiasıyla Baz İstasyonuna Çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği araba yüzünden baz istasyonuna ve metro bariyerlerine çarpan otomobil hurdaya döndü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Paşaçiftliği Metro İstasyonu İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan Özyürek yönetimindeki 16 CAC 458 plakalı otomobil, sürücüsünün iddiasına göre önünde seyreden beyaz renkli bir otomobilin ani fren yapması ve kendisini sıkıştırması üzerine yaptığı manevra sırasında kontrolden çıkarak önce baz istasyonuna, ardından metro hattının koruma bariyerlerine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen telekomünikasyon şirketinin teknik ekipleri, baz istasyonunda yaptıkları ilk incelemede hasar tespitinde bulunarak gerekli teknik kontrolleri gerçekleştirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, sürücü Özcan Özyürek kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı