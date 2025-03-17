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Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti, sonu hüsranla bitti

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Bursa'da bir otobüs yolculuğu sırasında, yaşlı bir adam tanımadığı kadına evlilik teklifi yapınca yolcular arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Şoför, olay sonrası yaşlı adamı yolculuğun ortasında indirdi.

Bursa'da yaşlı bir adam otobüste seyahat ederken tanımadığı kadına evlilik teklifi etti. Yaşanan olay sonrası kadın ve yolcular çılgına dönerken, şoför ise yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Olay, Bursa-Gemlik otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik'ten Bursa'ya gitmek için otobüse binen yaşlı adam, Bursa merkeze yaklaştığı sırada otobüste bulunan tanımadığı kadına evlilik teklifi etti.

YAŞLI ADAMI YOL ORTASINDA İNDİRDİ

Bunu duyan kadın ve yolcular sinirlenerek tepki gösterdi. Yaşanan olay sonrası şoför, yaşlı adamı yol ortasında indirdi.

Tanımadığı kadına otobüste evlilik teklifi etti, sonu hüsranla bitti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSinem Han:

Yav yaşlı adam, ne hakaret ediyorsunuz, teklif etti prenses hanımda yok dedi, tamam işte ne var bunda.

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Haber YorumlarıFATİH ÇERÇİ:

Ne var bunda, evlilik teklif etmek yasak mı? Kadın evet veya hayır der. Bu kadar..

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Haber YorumlarıSinem Han:

Büyük habercilik başarısı, aynı paragrafı dört kez alt alta yazmışsınız.

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