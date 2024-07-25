Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı
Bursa'da İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda tek teker ilerleyen motosiklet sürücüsünün ölüm ile dans ettiği anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.
Bursa'da otobanda tek teker ölüme yolculuk yapan motosiklet sürücüsü amatör kameraya yansıdı.
Olay, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bir anda tek teker ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücüsünün ölüm ile dans ettiği anlar başka otomobil sürücüleri tarafından kayda alındı. - BURSA