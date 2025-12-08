Haberler

Bursa'da kan donduran görüntüler: Otizmli öğrenciler ders boyunca bağlı tutulmuş

Güncelleme:
Bursa'da özel eğitim okulu BTSO Baha Cemal Zağra'nın otizmli öğrencileri ders sırasında sıralara bağlanarak eğitim almaları büyük tepki çekti. Olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Bursa'da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandığını gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü acil inceleme başlattı.

Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. Osmangazi ilçesindeki okulda kaydedildiği belirtilen görüntüleri, çocuğu aynı okulda eğitim gören bir velinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı öğrenildi. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından veya gövdelerinden sıralara sabitlendiği görüldü.

Skandalın sosyal medyada yayılması üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü devreye girerek olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Okuldaki uygulamaların mevzuata ve çocuk haklarına aykırı olup olmadığının araştırıldığı, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Ailelerin ise yaşananlara tepki göstererek çocuklarının güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ettiği öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
