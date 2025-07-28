Bursa'da Orman Yangınları İçin Soruşturma Başlatıldı
Bursa Valiliği, kentteki orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yakın geçmişte FETÖ ile bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Valiliği, kentteki orman yangınlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa