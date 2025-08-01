Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kavaklı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına müdahalede 2 helikopter ve 62 personel görev aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, saat 13.55'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.
Yangına müdahalede 2 helikopter, 8 arazöz, 4 su tankeri ve toplam 62 personelin görev aldığı belirtildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi. - BURSA