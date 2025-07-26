Bursa'da Orman Yangını: Karahıdır Mahallesi Tahliye Edildi

Bursa'da Orman Yangını: Karahıdır Mahallesi Tahliye Edildi
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Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar alevlerin arasında kaldı ve araçlarda hasar meydana geldi. Yangının çevredeki taş ocaklarına ulaşmasıyla patlamalar yaşandı.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Mahalle tahliye edilirken, bazı vatandaşlar alevlerin arasında kaldı, araçlarda hasar oluştu. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar da meydana geldi.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Karahıdır Mahallesi'ne ulaştı. Yetkililerin çağrısı üzerine boşaltına mahallede vatandaşlar alevlerin arasında kalırken, bazı araçlarda ise hasar meydana geldi. Yangının mahallenin çevresini sardığı ve hızla ilerlediği görülüyor.

Ayrıca, geniş bir alana yayılan yangın çevredeki taş ocaklarına kadar da ulaştı. Yangın sebebiyle bölgedeki taş ocaklarında patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bölgede büyük bir gürültü duyulurken, yükselen alevler çevre ilçelerden de fark ediliyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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