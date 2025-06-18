Bursa'da Orman Yangını: Karadan ve Havadan Müdahale
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Kayapa bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor ve havadan destek için bir yangın söndürme helikopteri de görev alıyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale ediliyor.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Taş Ocakları mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Makilik alan olduğu öğrenilen bölgede çıkan yangına müdahale için bölgeye itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü' ne ait ekipler sevk edildi. Bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa