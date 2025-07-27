Bursa'da Orman Yangını İkinci Gününde Büyüyor

Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci gününde de büyük bir alanda etkisini sürdürüyor. Yangına karadan ve havadan müdahaleler aralıksız devam ederken, yangının boyutları komşu illerden de gözle görülür hale geldi.

Yangının şiddeti ve yayılma hızı o kadar arttı ki Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünden dahi yangının dumanları ve alevleri net bir şekilde görüntülendi. Bu durum, yangının ne denli geniş bir alanı etkisi altına aldığını ve bölge için ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın söndürme ekipleri, 2 gündür süren zorlu mücadelelerinde alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Bölgedeki rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştiren ve hızla ilerleyen yangın, ekiplerin işini oldukça zorlaştırıyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması ve daha fazla alana yayılmaması için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. - KÜTAHYA