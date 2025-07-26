Bursa'da Orman Yangını: Bursa-Ankara Otoyolu Trafiğe Kapandı

Bursa'da Orman Yangını: Bursa-Ankara Otoyolu Trafiğe Kapandı
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Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını nedeniyle Bursa-Ankara otoyolu Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Yangın hızla yerleşim yerlerine yaklaşırken, yetkililer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını sebebiyle Bursa-Ankara otobanı Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilirken, alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor.

Bursa'nın Kestel ile Gürsu ilçeleri arasında çıkan orman yangını, bölgedeki trafiği olumsuz etkiledi. Yangının hızla yayılması üzerine yetkililer, güvenlik amacıyla Bursa-Ankara otobanı Ankara istikametini geçici olarak trafiğe kapattı. Polis ekipleri sürücülere bilgilendirme yaparak alternatif yollara yönlendiriyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmezken, ormanlık alandan yükselen alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. Ekiplerin ve vatandaşların yangına müdahalesi devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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