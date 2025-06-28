Bursa'da Orman Yangını: 500 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Kül Oldu

Bursa'da Orman Yangını: 500 Futbol Sahası Büyüklüğünde Alan Kül Oldu
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Marmaracık mevkiinde çıkan orman yangınında büyük bir yeşil alan kül oldu. Yangına müdahale 20 saat sürdü, drone görüntüleri zararın boyutunu ortaya koydu.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Marmaracık mevkiinde dün çıkan orman yangından sonra çekilen drone görüntüleri zararın boyutunu gözler önüne serdi. 500 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan simsiyah görüntüsüyle yürekleri dağladı.

Marmaracık ve Seymenler mevkiinde dün yaşanan yangına 2 helikopter, 12 arazöz, 30 iş ve hizmet aracı ile 130 personel ile 20 saatin üzerinde aralıksız müdahale edildi. Siyah dumanlar 35 kilometre mesafedeki Bursa şehir merkezinden bile görüldü.

Hava sıcaklığının 41 derece olduğu yangın bölgesinde ekipler gün boyu mücadele verdikleri gibi gece boyu da çalışmalar aralıksız devam etti. 2 mahallenin sakinleri de ne kadar sulama traktörü varsa hepsini seferber etti. Koordineli çalışmalar neticesinde yangın söndürüldü.

Geceyi soğutma çalışması yaparak geçiren ekipler havanın aydınlanmasıyla birlikte rüzgarın etkisiyle zaman zaman alevlenen bölgelere tek tek müdahale etti.

Gündüz gökyüzünden çekilen drone görüntüleri yangının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaklaşık 500 futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan yangından sonra simsiyah görüntüsüyle dikkat çekti. Orman ekiplerinin yangının üzerinden 20 saat geçmesine rağmen bölgede halen çalışmaların devam ettirdikleri görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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