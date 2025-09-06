Bursa'da Ölü Yunus Balığı Kıyıya Vurdu
Bursa'da Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi sahiline gece saatlerinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Vatandaşlar tarafından fark edilen yunus balığı denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ölü balığı teslim aldı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa